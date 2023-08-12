⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск

Минск
Профиль пользователя M_Yana

фото пользователя M_Yana

О себе

Люблю книги, кино, настольные игры, путешествия, прогулки, спорт, мотоциклы. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для игры в настолки. У меня их довольно много)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasya_k

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместного время провождения. Открыта к общению.

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Минск

маленькое фото пользователя Ulyana_d
маленькое фото пользователя Businka20
маленькое фото пользователя Alisa2567
маленькое фото пользователя Evgeniy1105
маленькое фото пользователя Carrie
маленькое фото пользователя Danikdranik
маленькое фото пользователя psyton
маленькое фото пользователя Submarinka
маленькое фото пользователя Jeenya
маленькое фото пользователя VladTOk
маленькое фото пользователя Dima24
маленькое фото пользователя iamignat
маленькое фото пользователя AAnastasiaa
маленькое фото пользователя Alesia
маленькое фото пользователя NIKASO
маленькое фото пользователя Muhid
маленькое фото пользователя Liebe_Love
маленькое фото пользователя 4exxova
маленькое фото пользователя Sofia23
маленькое фото пользователя Hrusha
маленькое фото пользователя Hidra
маленькое фото пользователя Nikol.mg
маленькое фото пользователя Ekaterina.n
маленькое фото пользователя Katerina_Leo
маленькое фото пользователя Vadzim
маленькое фото пользователя OldSeaWolf
маленькое фото пользователя Wowiner
маленькое фото пользователя svet1983

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам