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Минск
Минск
Профиль пользователя M_Yana
О себе
Люблю книги, кино, настольные игры, путешествия, прогулки, спорт, мотоциклы. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться
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