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Минск
Профиль пользователя Lizabet

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О себе

За любой кипишь- в разумных рамках😁
Активная, занимаюсь спортом. Люблю людей с юмором 🙃Мои подруги разъехались, пришло время искать подругу для совместных посиделок и улётных идей🤭

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🍷 Выпить в баре
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