Минск

Профиль пользователя Lizabet

О себе За любой кипишь- в разумных рамках😁

Активная, занимаюсь спортом. Люблю людей с юмором 🙃Мои подруги разъехались, пришло время искать подругу для совместных посиделок и улётных идей🤭

Была в сети на прошлой неделе

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