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Минск
Минск
Профиль пользователя linalin
О себе
Люблю читать, смотреть фильмы/сериалы. Слежу за трендами.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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