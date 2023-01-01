⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск

Минск
Профиль пользователя linalin

фото пользователя linalin

О себе

Люблю читать, смотреть фильмы/сериалы. Слежу за трендами.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Прогулка по Минску. Можно сходить в музей / театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia22n

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы вместе провести время

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя dasha_t15

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Carrie

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку 🖼️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina92

Минск → прогуляться, перекусить

Прогулка по Минску

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina_88

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на кофе, пообщаться)))

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Ania66

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Минск

маленькое фото пользователя Igor1992gurin
маленькое фото пользователя Ekaterina_88
маленькое фото пользователя 1234vova
маленькое фото пользователя Krisssr
маленькое фото пользователя Andreii
маленькое фото пользователя Igrs
маленькое фото пользователя Vice
маленькое фото пользователя Danikdranik
маленькое фото пользователя Nasos_Matrasov
маленькое фото пользователя Alesia
маленькое фото пользователя VladTOk
маленькое фото пользователя IpAgent
маленькое фото пользователя cupcakeBonBon
маленькое фото пользователя Darya1
маленькое фото пользователя Muhid
маленькое фото пользователя Pirozhinka
маленькое фото пользователя Snieg
маленькое фото пользователя Kris_tina123
маленькое фото пользователя Julia22n
маленькое фото пользователя D.Hunter
маленькое фото пользователя Aleksei19900
маленькое фото пользователя iRina32
маленькое фото пользователя CinnamonBun
маленькое фото пользователя Viktoria41
маленькое фото пользователя Chocoolena
маленькое фото пользователя Ekaterina92
маленькое фото пользователя SallyBaylet.by
маленькое фото пользователя Hidra

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам