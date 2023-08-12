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Минск
Профиль пользователя Liebe_Love

фото пользователя Liebe_Love

О себе

Учусь, работаю, занимаюсь спортом. Люблю ездить по Беларуси и пешие прогулки :)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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