Минск
Профиль пользователя kurbakov
О себе
Люблю читать, смотреть киноху, гулять пешком. Пиццу с пастой могу есть тоннами)
Профиль обновлён 7 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
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