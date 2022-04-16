Минск
Профиль пользователя kurbakov

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О себе

Люблю читать, смотреть киноху, гулять пешком. Пиццу с пастой могу есть тоннами)

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность
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