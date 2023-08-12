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Минск
Минск
Профиль пользователя Klim97
О себе
Привет,за 26 лет есть, что рассказать и чем поделиться 😅. Фанат настолок и видео игр, ищу компанию в Минске т.к особо никого из знакомых нету.
Был в сети на этой неделе
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