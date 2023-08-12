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Минск
Профиль пользователя Klim97

фото пользователя Klim97

О себе

Привет,за 26 лет есть, что рассказать и чем поделиться 😅. Фанат настолок и видео игр, ищу компанию в Минске т.к особо никого из знакомых нету.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя M_Yana

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для игры в настолки. У меня их довольно много)

Откликнулись 4 участника

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