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Минск
Минск
Профиль пользователя kianeay
О себе
Нетоксичная, добрая личность с чувством юмора. Очень много чем интересуюсь, в последнее время предпочитаю латина вечеринки, походы в кино, бары, бильярд , читать книги, учить английский. Люблю и вроде умею фотографировать)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🏢 Работа
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