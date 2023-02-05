Минск
Профиль пользователя Katerina_Leo
О себе
Интересна эзотерика во всех ее проявлениях, осознанные сновидения, выходы в астрал, психоделика, ясновидение
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться 🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🍴 Кафе / ресторан
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