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Минск
Только зашёл, напишу чуть поезде.
Минск
Профиль пользователя Jurik
О себе
Только зашёл, напишу чуть поезде.
Но очень скучно.
Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
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