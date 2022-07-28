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Минск
Профиль пользователя Jurik

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О себе

Только зашёл, напишу чуть поезде.
Но очень скучно.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
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