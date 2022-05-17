Минск
Профиль пользователя Julia22n
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
Не нравится:
🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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