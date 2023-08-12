⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск

Минск
Профиль пользователя IPeace

фото пользователя IPeace

О себе

Обожаю взять кофе с собой и идти по улице и трещать с собеседником на разные темы.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Взять кофе с собой и общаться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Минск

маленькое фото пользователя MaksMinski
маленькое фото пользователя Hermit
маленькое фото пользователя Mary12.04
маленькое фото пользователя Vadim95
маленькое фото пользователя Hidra
маленькое фото пользователя Nasos_Matrasov
маленькое фото пользователя Ningen
маленькое фото пользователя NIKASO
маленькое фото пользователя Viktoria41
маленькое фото пользователя Oksivay
маленькое фото пользователя Nasya_k
маленькое фото пользователя Valros
маленькое фото пользователя PromashkA
маленькое фото пользователя Pirozhinka
маленькое фото пользователя Brodskiy
маленькое фото пользователя Polina.03.03
маленькое фото пользователя cupcakeBonBon
маленькое фото пользователя Nina_Iv
маленькое фото пользователя Vadzim
маленькое фото пользователя Omutt
маленькое фото пользователя OlgYasnaya
маленькое фото пользователя Katrine777
маленькое фото пользователя Naruta_Julia
маленькое фото пользователя Hrusha
маленькое фото пользователя Krisssr
маленькое фото пользователя KorLinaI
маленькое фото пользователя Jurik
маленькое фото пользователя Elena12

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам