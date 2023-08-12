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Минск
Минск
Профиль пользователя IPeace
О себе
Обожаю взять кофе с собой и идти по улице и трещать с собеседником на разные темы.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей
События пользователя
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