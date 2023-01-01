Минск

Профиль пользователя iamignat

О себе обожаю бадминтон, пиццу и пообсуждать насущные проблемы. нахожусь на раннем этапе становления, так что полность открыт ко всему новому.

Был в сети на этой неделе

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