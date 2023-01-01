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Минск
Профиль пользователя iamignat

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О себе

обожаю бадминтон, пиццу и пообсуждать насущные проблемы. нахожусь на раннем этапе становления, так что полность открыт ко всему новому.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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