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Минск
Минск
Профиль пользователя iamignat
О себе
обожаю бадминтон, пиццу и пообсуждать насущные проблемы. нахожусь на раннем этапе становления, так что полность открыт ко всему новому.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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