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Минск
Минск
Профиль пользователя Girlinwine
О себе
Хочу найти сокофейницу или любительницу поесть, чтобы открывать новые сочетания в блюдах не одной
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться
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