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Минск
Профиль пользователя Girlinwine

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О себе

Хочу найти сокофейницу или любительницу поесть, чтобы открывать новые сочетания в блюдах не одной

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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