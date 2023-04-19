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Минск
Профиль пользователя GamerVII

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О себе

Работаю программистом в Минской компании. Открыт для новых знакомств.

С радостью пообщаюсь

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💃 Потанцевать

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по ночному Минску

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DaryaArt

Минск → прогуляться, перекусить

Кто хочет на арт-пикник?

Откликнулись 4 участника

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Калининград → пообщаться

Есть тут работники Тильды?) Давайте спасать друг друга от ошибок!

Откликнулся 1 участник

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