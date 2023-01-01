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Минск
Меня зовут Фёдор мне 16 лет. Я из города Смолевичи, иногда живу в Минске.
Минск
Профиль пользователя Fiodar
О себе
Меня зовут Фёдор мне 16 лет. Я из города Смолевичи, иногда живу в Минске.
В спорте увелкаюсь баскетболом, настольным теннисом, бегом, тренажёрным залом, нравится заниматься на труниках.
Стараюсь правильно питаться)
Читаю книги о саморазвитии (люблю философию стоицизма (как идеал)). Учусь на юриста, по тихонько изучаю ораторское мастерство. Работаю над привычками, улучшением себя.
Не меломан, не люблю аниме, негативно отношусь к алкоголю и курению.
Возраст не важен. Главное интересный человек и целеустремлённая личность)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью
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