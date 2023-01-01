⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск

Минск
Профиль пользователя Fiodar

фото пользователя Fiodar

О себе

Меня зовут Фёдор мне 16 лет. Я из города Смолевичи, иногда живу в Минске.
В спорте увелкаюсь баскетболом, настольным теннисом, бегом, тренажёрным залом, нравится заниматься на труниках.
Стараюсь правильно питаться)
Читаю книги о саморазвитии (люблю философию стоицизма (как идеал)). Учусь на юриста, по тихонько изучаю ораторское мастерство. Работаю над привычками, улучшением себя.
Не меломан, не люблю аниме, негативно отношусь к алкоголю и курению.
Возраст не важен. Главное интересный человек и целеустремлённая личность)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры🪐 Астрология / таро

События пользователя

Минск → пообщаться

Мотивировать друг друга и совершенствоваться вместе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя WhatIsLove

Орел → пообщаться

Кто хочет становиться лучше, делиться достижениями

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Минск

маленькое фото пользователя 9149Vikashik
маленькое фото пользователя Nasos_Matrasov
маленькое фото пользователя Nastassia.vz
маленькое фото пользователя Ulyana_d
маленькое фото пользователя Nikol.mg
маленькое фото пользователя Muhid
маленькое фото пользователя IPeace
маленькое фото пользователя Krisssr
маленькое фото пользователя Ningen
маленькое фото пользователя Igrs
маленькое фото пользователя Vladimir_msq
маленькое фото пользователя D.Hunter
маленькое фото пользователя iamignat
маленькое фото пользователя Mary12.04
маленькое фото пользователя Katerina_Leo
маленькое фото пользователя Aleksei19900
маленькое фото пользователя psyton
маленькое фото пользователя dmitrii777
маленькое фото пользователя Polina.03.03
маленькое фото пользователя Pirozhinka
маленькое фото пользователя iRina32
маленькое фото пользователя Ania66
маленькое фото пользователя Evgeniy1105
маленькое фото пользователя Jeenya
маленькое фото пользователя M_Yana
маленькое фото пользователя Omutt
маленькое фото пользователя Alina_Selex
маленькое фото пользователя Ernest

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам