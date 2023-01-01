О себе

Меня зовут Фёдор мне 16 лет. Я из города Смолевичи, иногда живу в Минске.

В спорте увелкаюсь баскетболом, настольным теннисом, бегом, тренажёрным залом, нравится заниматься на труниках.

Стараюсь правильно питаться)

Читаю книги о саморазвитии (люблю философию стоицизма (как идеал)). Учусь на юриста, по тихонько изучаю ораторское мастерство. Работаю над привычками, улучшением себя.

Не меломан, не люблю аниме, негативно отношусь к алкоголю и курению.

Возраст не важен. Главное интересный человек и целеустремлённая личность)