Делаю премиальные игры "3 в ряд" для успешных и независимых женщин за 40, а также игры ради которых чей-то отец перестанет пить, а возможно и есть, чтобы купить очередной танк. Ну а вообще, кроме айтишки и геймдева, люблю живое общение, чай, путешествия и играть на укулеле в 2 часа ночи

Профиль обновлён 24 мая 2023 г.

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☣️ Токсичность

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