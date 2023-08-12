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Минск
Профиль пользователя Ekaterina_88

фото пользователя Ekaterina_88

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на кофе, пообщаться)))

маленькое фото пользователя slatko.eva
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DaryaArt

Минск → прогуляться, перекусить

Кто хочет на арт-пикник?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ekaterina92

Минск → прогуляться, перекусить

Прогулка по Минску

Откликнулись 2 участника

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