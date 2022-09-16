Лида
Профиль пользователя Dima87
О себе
Интересы очень обширные и разноплановые, нет какой-то конкретной категории.
Компьютеры и все что с ними связано.
Книги - космическая и научная фантастика, фентези - "Гиперион", "Ведьмак", и т.д.
Фильмы, сериалы, аниме - Игра Престолов, Южный Парк, Стальной алхимик.
Игры - Готика, WoW, Батлфилл4.
Рок-музыка, транс, да и обычную попсу непрочь послушать.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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