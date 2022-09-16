Интересы очень обширные и разноплановые, нет какой-то конкретной категории. Компьютеры и все что с ними связано. Книги - космическая и научная фантастика, фентези - "Гиперион", "Ведьмак", и т.д. Фильмы, сериалы, аниме - Игра Престолов, Южный Парк, Стальной алхимик. Игры - Готика, WoW, Батлфилл4. Рок-музыка, транс, да и обычную попсу непрочь послушать.

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность

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