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Минск
Профиль пользователя Dima24

фото пользователя Dima24

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📺 Политика🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу компанию, чтобы вместе проводить время

Минск → прогуляться, перекусить

Ищу человека для похода в бильярд. Другие варианты обсуждаются) Возраст - 20-30

маленькое фото пользователя NiKiToS777
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dasha_t15

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

Откликнулось 8 участников

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