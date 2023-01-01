⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск

Минск
Профиль пользователя Dianka.kov

фото пользователя Dianka.kov

О себе

Читаю различные книги
Хотелось бы почаще выбираться куда-то
Занимаюсь массажем
Да и сама медик😋

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 73 участника

маленькое фото пользователя CinnamonBun

Минск → собрать компанию

Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя anntroyanovskaya

Минск → другое

Ищу компанию, чтобы хорошо провести время, пообщаться.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Carrie

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку 🖼️

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Zhora0629

Минск → прогуляться, перекусить

Каток⛸️ищу компанию завтра сходить покататься на коньках, зима уже началась)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mikhail_Kol

Саратов → пообщаться

Найти бы ту самую)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nastassia.vz

Минск → другое

Ищу человека для активного отдыха 🏂⛷️, зимнего глинтвейна, вечерних посиделок

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя linalin

Минск → прогуляться, перекусить

Прогулка по Минску. Можно сходить в музей / театр

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Минск

маленькое фото пользователя Je_ne_fe
маленькое фото пользователя Vitya176
маленькое фото пользователя Laki
маленькое фото пользователя D.Hunter
маленькое фото пользователя Evguka
маленькое фото пользователя Alex49.5
маленькое фото пользователя Man1
маленькое фото пользователя Snieg
маленькое фото пользователя Fiodar
маленькое фото пользователя Darya1
маленькое фото пользователя VerochkaZh
маленькое фото пользователя Badgirlkerry
маленькое фото пользователя Ekaterina.n
маленькое фото пользователя Mary12.04
маленькое фото пользователя Nika_1
маленькое фото пользователя Polina.03.03
маленькое фото пользователя Ekaterina_88
маленькое фото пользователя Lizabet
маленькое фото пользователя Arhivist
маленькое фото пользователя Julia22n
маленькое фото пользователя SveTka
маленькое фото пользователя VladTOk
маленькое фото пользователя cupcakeBonBon
маленькое фото пользователя Cady
маленькое фото пользователя Alisa2567
маленькое фото пользователя Lalalatapola
маленькое фото пользователя Viktoria41
маленькое фото пользователя Hidra

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам