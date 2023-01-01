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Минск
Читаю различные книги
Минск
Профиль пользователя Dianka.kov
О себе
Читаю различные книги
Хотелось бы почаще выбираться куда-то
Занимаюсь массажем
Да и сама медик😋
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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