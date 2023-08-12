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Минск
Минск
Профиль пользователя dianagm15
О себе
Недавно в Москве, ищу общение, новых друзей.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🖼 Выставка / музей🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
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