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Минск
Профиль пользователя dianagm15

фото пользователя dianagm15

О себе

Недавно в Москве, ищу общение, новых друзей.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🖼 Выставка / музей🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Гулять и общаться

маленькое фото пользователя Lexa_AM
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria16

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно в Москве, люблю искусство, ищу веселых и творческих подруг/друзей

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ponomareva

Москва → прогуляться, перекусить

Интересно живое общение)

Откликнулись 3 участника

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