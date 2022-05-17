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Минск
Профиль пользователя dasha_t15

фото пользователя dasha_t15

О себе

Люблю кататься на велосипеде, слушать музыку

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру города

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Откликнулись 4 участника
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