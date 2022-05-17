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Минск
Минск
Профиль пользователя dasha_t15
О себе
Люблю кататься на велосипеде, слушать музыку
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
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