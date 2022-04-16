Минск
Профиль пользователя CinnamonBun
О себе
Писательница, мечтательница & мыслительница. Можем обсудить психологию, саморазвитие, фильмы & сериалы (в особенности — дорамы), философию, различные мелочи из жизни.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
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