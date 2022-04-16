Минск
Профиль пользователя CinnamonBun

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О себе

Писательница, мечтательница & мыслительница. Можем обсудить психологию, саморазвитие, фильмы & сериалы (в особенности — дорамы), философию, различные мелочи из жизни.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Минск → собрать компанию

Я бы была не прочь создать небольшое комьюнити для девушек 🖤

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