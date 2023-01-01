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Минск
Минск
Профиль пользователя Businka20
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
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