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Минск
Профиль пользователя Businka20

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📺 Политика🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан

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🎮 Видеоигры

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Новое общения, дружба. Для походов в кино, кафе , клуб.

маленькое фото пользователя 4exxova
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anyfox

Москва → пообщаться

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → пообщаться

Диалоги о тату, мысли, философия и тп

Откликнулось 5 участников

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