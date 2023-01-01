Была в сети на этой неделе

Новое общения, дружба. Для походов в кино, кафе , клуб.

Диалоги о тату, мысли, философия и тп

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

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