Минск
Профиль пользователя Brodskiy
О себе
Пытаюсь быть в форме...
Бег, велосипед, гантельки😂
Иногда пишу стихи🤭
Держу крысок🐀
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор
События пользователя
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