Минск
Профиль пользователя Brodskiy

фото пользователя Brodskiy
фото #2 пользователя Brodskiy

О себе

Пытаюсь быть в форме...
Бег, велосипед, гантельки😂
Иногда пишу стихи🤭
Держу крысок🐀

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Минск → пообщаться

Развеять рутину, отвлечься.

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