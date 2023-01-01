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Минск
Профиль пользователя anntroyanovskaya

фото пользователя anntroyanovskaya

О себе

Ищу девчонок единомышленниц. По разному провожу свободное время (настолки, тренажерка, кино, прогулки, танцы, душевные посиделки и многое другое). Готова составить компанию. Открыта для общения и дружбы!🤗

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Минск → другое

Ищу компанию, чтобы хорошо провести время, пообщаться.

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Участие в других событиях

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Минск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы вместе провести время

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Прогуляться, перекусить, поболтать

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Покурить кальян и познакомиться, поболтать

Откликнулся 1 участник

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