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Минск
Минск
Профиль пользователя anntroyanovskaya
О себе
Ищу девчонок единомышленниц. По разному провожу свободное время (настолки, тренажерка, кино, прогулки, танцы, душевные посиделки и многое другое). Готова составить компанию. Открыта для общения и дружбы!🤗
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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