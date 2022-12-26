Минск
Профиль пользователя Alina_Selex

фото пользователя Alina_Selex
фото #2 пользователя Alina_Selex

О себе

Мы похожи с сестрой? Люблю музыку. Есть свои песни. Пишите мне дам послушать

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Минск → пообщаться

Ищу друзей. Люблю музыку(если хотите могу скинуть любую песню)

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