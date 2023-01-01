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Минск
Профиль пользователя 9149Vikashik

фото пользователя 9149Vikashik

О себе

Познаю этот мир✌️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Минск → прогуляться, перекусить

Гулять и общаться на все возможные темы💫

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Juli1

Москва → собрать компанию

Чат, где можно найти «своих человечков» 🥰

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina_88

Минск → прогуляться, перекусить

Сходить на кофе, пообщаться)))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя DaryaArt

Минск → прогуляться, перекусить

Кто хочет на арт-пикник?

Откликнулось 5 участников

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