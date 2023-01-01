⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Минск
Минск
Минск
Профиль пользователя 9149Vikashik
О себе
Познаю этот мир✌️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Минск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам