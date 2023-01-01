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Минск
Ирония, сарказм,черный юмор и тупые шутки - это все про меня.
Минск
Профиль пользователя 4exxova
О себе
Ирония, сарказм,черный юмор и тупые шутки - это все про меня.
Люблю книги, давать советы и лезть куда не просят.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🏫 Учеба💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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