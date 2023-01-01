Минск

Профиль пользователя 4exxova

О себе Ирония, сарказм,черный юмор и тупые шутки - это все про меня.

Люблю книги, давать советы и лезть куда не просят.

Была в сети на этой неделе

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