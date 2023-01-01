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Минск
Профиль пользователя 4exxova

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О себе

Ирония, сарказм,черный юмор и тупые шутки - это все про меня.
Люблю книги, давать советы и лезть куда не просят.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🏫 Учеба💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💨 Кальян📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Участие в других событиях

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Минск → прогуляться, перекусить

Новое общения, дружба. Для походов в кино, кафе , клуб.

Откликнулся 1 участник

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