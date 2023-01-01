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Минеральные Воды
Минеральные Воды
Профиль пользователя Oleg1
О себе
Увлекаюсь татуировками,хочу стать потом тату мастером ,люблю ходить в походы
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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