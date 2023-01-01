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Минеральные Воды
Профиль пользователя Oleg1

фото пользователя Oleg1

О себе

Увлекаюсь татуировками,хочу стать потом тату мастером ,люблю ходить в походы

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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