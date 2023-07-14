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Михайловка
Профиль пользователя Vupc4518

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О себе

Люблю гулять и обниматься занимаюсь мпортом

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность
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