Могу поговорить на разные темы,аморальные шуточки приветствуются👌 Музыку тоже разную слушаю,по настроению Из любимых групп -Король и Шут🥰 За живое знакомство и общение

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Миасс.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.