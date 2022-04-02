Миасс
Профиль пользователя vipirena555

фото пользователя vipirena555
фото #2 пользователя vipirena555
фото #3 пользователя vipirena555
фото #4 пользователя vipirena555
фото #5 пользователя vipirena555

О себе

Разностороння личность, могу поддержать разговоры на практически любые темы

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

События пользователя

Миасс → прогуляться, перекусить

Очень хочу найти подругу, с которой можно общаться и гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasta2001
Миасс → Другое

Прогуляться перекусить

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Миасс

Ищешь друзей и компанию в городе Миасс?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Миасс.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.