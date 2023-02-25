Миасс
Профиль пользователя Mira.Al
О себе
Люблю поездки и путешествия, музыку, выставки, фестивали и концерты
Ищу общения, друзей и подруг, компанию для совместных поездок или прогулок
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Казань → Другое
Тусить в центре 🙂
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Казань → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
Общение найти друзей
Казань → Другое
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
Москва → Другое
Общение с интересными людьми на самые разные темы.
Казань → Другое
Прогуляться по летней Казани🤗
Казань → Другое
Весело провести время
Казань → Другое
Ищу подружек ❤️
Казань → Другое
Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸
Казань → Другое
прогуляться потусить )
Рязань → Другое
🙂Разговоры на свободную тему 🙃
Москва → Другое
Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)
Казань → Другое
Прогуляться, перекусить
Челябинск → Другое
Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).
Ростов-на-Дону → Другое
Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)
Санкт-Петербург → Другое
Адекватное общение на различные темы :)
Миасс → Другое
Прогуляться перекусить
Москва → Другое
Поболтать. Темы любые - музыка, игры, жизнь и т.д.
Казань → Другое
съездить покупаться или просто погулять🤭
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках
Казань → Другое
Ищу подругу, в клуб сходить
Казань → Другое
Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе
Магнитогорск → Другое
Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!
Новосибирск → Другое
Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)
Казань → Другое
Сходить на выставку Сальвадора Дали
Казань → Другое
Посидеть в кафе 💃сходить на тренажерку 💪🔥
Казань → Другое
Прогуляться по городу.
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске новых увлекательных собеседников
Миасс → Другое
Очень хочу найти подругу, с которой можно общаться и гулять
Казань → Другое
выпить в баре
Миасс → Другое
Ищу подругу. Общение, прогулки.
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