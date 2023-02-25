Миасс
Профиль пользователя Mira.Al

фото пользователя Mira.Al

О себе

Люблю поездки и путешествия, музыку, выставки, фестивали и концерты
Ищу общения, друзей и подруг, компанию для совместных поездок или прогулок

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → пообщаться

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Alba27
Казань → Другое

Общение найти друзей

маленькое фото пользователя Lera_K
Казань → Другое

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое

Было бы неплохо встретиться и потусить)

маленькое фото пользователя nokturn
Москва → Другое

Общение с интересными людьми на самые разные темы.

маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое

Прогуляться по летней Казани🤗

маленькое фото пользователя elvinkaa
Казань → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Ищу подружек ❤️

маленькое фото пользователя Elyaa
Казань → Другое

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Казань → Другое

прогуляться потусить )

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

🙂Разговоры на свободную тему 🙃

маленькое фото пользователя Medieve
Москва → Другое

Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)

маленькое фото пользователя Valeria_SA
Казань → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Relght777
Челябинск → Другое

Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

маленькое фото пользователя Sofya.Noselidze
Ростов-на-Дону → Другое

Душевные разговоры на любые темы ( новые знакомства)

маленькое фото пользователя Sargeroth
Санкт-Петербург → Другое

Адекватное общение на различные темы :)

маленькое фото пользователя Nasta2001
Миасс → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя Zun3n
Москва → Другое

Поболтать. Темы любые - музыка, игры, жизнь и т.д.

маленькое фото пользователя liyaasafina
Казань → Другое

съездить покупаться или просто погулять🤭

маленькое фото пользователя Yaros
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

маленькое фото пользователя Mirajane
Казань → Другое

Ищу подругу, в клуб сходить

маленькое фото пользователя Irina.Shu
Казань → Другое

Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

маленькое фото пользователя Elizaveta2
Магнитогорск → Другое

Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!

маленькое фото пользователя Ajin
Новосибирск → Другое

Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

маленькое фото пользователя RUSLAn13
Казань → Другое

Сходить на выставку Сальвадора Дали

маленькое фото пользователя Dilya88
Казань → Другое

Посидеть в кафе 💃сходить на тренажерку 💪🔥

маленькое фото пользователя sleaz_y
Казань → Другое

Прогуляться по городу.

маленькое фото пользователя DBaggy
Ростов-на-Дону → Другое

В поиске новых увлекательных собеседников

маленькое фото пользователя vipirena555
Миасс → Другое

Очень хочу найти подругу, с которой можно общаться и гулять

маленькое фото пользователя Elina09
Казань → Другое

выпить в баре

маленькое фото пользователя Lubov21
Миасс → Другое

Ищу подругу. Общение, прогулки.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Миасс.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.