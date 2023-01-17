Миасс
Профиль пользователя Lubov21

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О себе

Люблю слушать музыку (меломан).

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Миасс → прогуляться, перекусить

Ищу подругу. Общение, прогулки.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasta2001
Миасс → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя Ksenia_a
Екатеринбург → Другое

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