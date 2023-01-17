Я разносторонняя, люблю порисовать, нравится видосики снимать, фоткать природу( вообще фотографировать), зимой коньки , летом плавать, сейчас с цветами нравиться заниматься , природу люблю, часто по лесам одна гуляю или по проспекту просто люблю прогуляться , водить люблю , но на права только пойду учится, читать иногда люблю, фильмы посмотреть, вообще как только появляется возможность, путешествовать люблю, животных обожаю, и так по мелочи еще очень много чего 😁

Профиль обновлён 21 декабря 2022 г.

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