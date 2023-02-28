Очень сильно люблю отдыхать где нибудь

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры

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