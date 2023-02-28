Мелеуз
Профиль пользователя Graffolz
О себе
Занимаюсь в спортзале, бегаю, увлекаюсь программированием
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
События пользователя
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