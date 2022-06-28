Белореченск
Профиль пользователя Velena
О себе
Занимаюсь плаванием. Люблю гулять по городу. Люблю ходить в походы, на природу, а также посещать культурные мероприятия. Иногда участвую в театральной самодеятельности, общественных делах, волонтёрстве и всякой движухе. Люблю настолки, и вообще игры. Многодетная мама.
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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