Frontend UI Web Developer с профдеформацией , немного (!экстраверт), поэтому боюсь писать первым. 59 AR(if you now what I mean). Учусь играть на гитаре, катаюсь на велосипеде на работу

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Москва → Другое Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

Калининград → Другое Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

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