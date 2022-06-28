Майкоп
Профиль пользователя Sych

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О себе

Frontend UI Web Developer с профдеформацией , немного (!экстраверт), поэтому боюсь писать первым. 59 AR(if you now what I mean). Учусь играть на гитаре, катаюсь на велосипеде на работу

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

События пользователя

Майкоп → прогуляться, перекусить

Покатаемся на велосипеде или прогуляемся пешком?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kfartik
Калининград → Другое

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

маленькое фото пользователя Blin_blinsky
Москва → Другое

Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

маленькое фото пользователя DiVi
Новороссийск → Другое

Сгонять на пляж

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