20 лет-бывший романтик, в настоящем перфекционист, Идеалист амбициозный молодой человек , в будущем буду публичной личностью,не курю, не пью, учусь на юриста , одно из увлечений писательская-деятельность,психология, неплохая эмпатия, минимум информации сообщил, остальное по ходу общения, чтобы интрига была от общения,довольно разносторонея личность могу общатся на абсолютно разные темы считаю себя достаточно выбивающией из шаблонов личностью, из особенности характера параноик, особых требований к человеку не выдвигаю, все зависит от общения, как оно пойдёт P. S Граммарнации, могут пойти бортом Оценка по Русскому была 3, наверно если назвать человек оптимист, солнце, который привык заряжать людей положительной энергетикой, эмоциями, не имею проблем с менталкой Положительно отношусь к Феменизму, и в принципе к многим движениям пока не перетекает в радикальное Нравится работать с детьми Люблю животных Музыкальный вкус, скорее Могу отнести к Меломану, но ближе советское творчества

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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