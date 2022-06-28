Майкоп
Профиль пользователя K0T_Baun
О себе
Домосед, взрощенный на поле одиночества - комп, сериальчики и всякое такое мои друзья, работаю дизайнерм в конторе по производству рекламы.
Живу в Апшеронске, его нет в списке, поэтому Майкоп
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
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