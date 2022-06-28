Домосед, взрощенный на поле одиночества - комп, сериальчики и всякое такое мои друзья, работаю дизайнерм в конторе по производству рекламы. Живу в Апшеронске, его нет в списке, поэтому Майкоп

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📚 Книги 📺 Политика 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Ищешь друзей и компанию в городе Майкоп?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Майкоп.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.