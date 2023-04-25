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Мариуполь
Мариуполь
Профиль пользователя HARD_FLASH
О себе
Работаю,обучаюсь,тренируюсь,за всё берусь с вдохновением,рад каждому человеку,который появляется в моей жизни!)))
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры
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