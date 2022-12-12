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Махачкала
Профиль пользователя Symbiot

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О себе

2 сентября, тоесть в субботу выхожу в городское увольнение. Ищу с кем бы прогуляться, поговорить, покушац, поиграть.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить
Поиграть в валорант, сходить в кино, покушать
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