Махачкала
Профиль пользователя Shama87

фото пользователя Shama87
фото #2 пользователя Shama87

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 😊 Поделиться радостью 🎮 Видеоигры 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Махачкала → прогуляться, перекусить

Прогуляться по району

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

маленькое фото пользователя Myay
Новосибирск → Другое

Что для тебя красота?

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Махачкала

Ищешь друзей и компанию в городе Махачкала?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Махачкала.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.