Махачкала

Профиль пользователя iloveskz_8

О себе люблю южно корейскую культуру) в том числе kpop, южная Корея, азиаты, и тд. Надеюсь найду норми друга/подругу💥

Была в сети две недели назад

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