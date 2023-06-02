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Махачкала
Махачкала
Профиль пользователя iloveskz_8
О себе
люблю южно корейскую культуру) в том числе kpop, южная Корея, азиаты, и тд. Надеюсь найду норми друга/подругу💥
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать
Не нравится:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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