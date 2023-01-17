Махачкала
Профиль пользователя Adam_05

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О себе

Никнейм Адам, ищу свободные отношения, нежели серьезные! Учусь на стоматолога 🦷(будем лечить ваши зубки 😁?)
Люди с открытой душой, и без эгоизма по жизни, будут для меня в разы интересны!

Спорт неотъемлемая часть моей жизни! Если ты занимаешься спортом, то нам будет о чем поговорить! Рост (170 + -) 🤫

Готов ко многому но первая встреча скорее ознакомительная 😁

«Если не знаешь, с чего начать, спроси меня о том, какие у меня планы на вечер»

Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.

События пользователя

Махачкала → активный отдых

Просто дай знать где ты находишься!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Khadik
Махачкала → Другое

Махачкала ❤️❤️❤️❤️

маленькое фото пользователя Khadya
Махачкала → Другое

Прогуляться

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