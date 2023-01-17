Махачкала
Профиль пользователя Adam_05
О себе
Никнейм Адам, ищу свободные отношения, нежели серьезные! Учусь на стоматолога 🦷(будем лечить ваши зубки 😁?)
Люди с открытой душой, и без эгоизма по жизни, будут для меня в разы интересны!
Спорт неотъемлемая часть моей жизни! Если ты занимаешься спортом, то нам будет о чем поговорить! Рост (170 + -) 🤫
Готов ко многому но первая встреча скорее ознакомительная 😁
«Если не знаешь, с чего начать, спроси меня о том, какие у меня планы на вечер»
Профиль обновлён 26 апреля 2023 г.
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