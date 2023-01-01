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Магнитогорск
Профиль пользователя Yasia1929

фото пользователя Yasia1929

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiya1_99_5

Магнитогорск → сходить на мероприятие

Можно пошопиться,можно потусить на выходных

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dashulya20

Магнитогорск → прогуляться, перекусить

Магнитогорск

Откликнулись 3 участника

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