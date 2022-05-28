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Магнитогорск
Профиль пользователя Reget

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О себе

ЗА интересное общение: книги, наука, философия, настольные игры, туризм, музыка.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🧠 Психология / саморазвитие

События пользователя

Магнитогорск → пообщаться

Прдушнить на интересные темы или просто за жизнь)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Stranger

Рязань → пообщаться

Я хочу найти интересных собеседников

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулось 12 участников

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Москва → пообщаться

От Платона до керамических унитазов :)

Откликнулись 4 участника

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