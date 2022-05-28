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Магнитогорск
Магнитогорск
Профиль пользователя Reget
О себе
ЗА интересное общение: книги, наука, философия, настольные игры, туризм, музыка.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🧠 Психология / саморазвитие
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