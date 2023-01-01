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Магнитогорск
Привет! Полина, мне 20.
Магнитогорск
Профиль пользователя PolinaWels25
О себе
Привет! Полина, мне 20.
Человек разносторонний, по крайней мере, стараюсь этому соответствовать. Буду рада найти здесь хороших, приятных людей, со своей изюминкой, хорошо провести время, пообщаться и куда-то сходить, поделиться чем-либо.
Среди моих хобби-фаворитов: Театр, учусь на гитаре, кулинария, иногда встаю на горные лыжи, коньки, пишу свои стихи.
Большой поклонник животных и природы, стараюсь бывать на ней почаще:)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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