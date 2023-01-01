О себе

Привет! Полина, мне 20.

Человек разносторонний, по крайней мере, стараюсь этому соответствовать. Буду рада найти здесь хороших, приятных людей, со своей изюминкой, хорошо провести время, пообщаться и куда-то сходить, поделиться чем-либо.

Среди моих хобби-фаворитов: Театр, учусь на гитаре, кулинария, иногда встаю на горные лыжи, коньки, пишу свои стихи.

Большой поклонник животных и природы, стараюсь бывать на ней почаще:)